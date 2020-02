Investeringen in personeel raken marges Nedap

Gepubliceerd op | Views: 0

GROENLO (AFN) - Technologiebedrijf Nedap heeft vorig jaar te maken gehad met geslonken winstmarges. De omzet bleef nagenoeg gelijk aan die van 2018, terwijl het bedrijf meer investeerde in het aantrekken van nieuw personeel.

De totale omzet in 2019 bedroeg 191,5 miljoen euro, een fractie hoger dan de opbrengsten een jaar eerder. Daarbij stegen de kosten voor personeel, doordat Nedap meer mensen aannam. Daarnaast stak het Groenlose bedrijf geld in de verdere ontwikkeling van personeel dat al voor de onderneming werkzaam was.

Het bedrijfsresultaat (ebit) daalde met 20 procent tot 17,5 miljoen euro. Dat komt neer op een afname van de operationele marge tot 9,1 procent, tegenover 10,2 procent in het voorgaande jaar.

Winst

Onder de streep bleef wel meer over. De nettowinst steeg met ruim 40 procent tot 24,1 miljoen euro. Die hogere winst is te danken aan de verkoop van een Frans dochterbedrijf, wat Nedap 14,5 miljoen euro opleverde. De opbrengst wordt gebruikt om het dividend over 2019 te verhogen tot 4,50 euro, 2 euro meer dan een jaar eerder.

De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, verwacht dit jaar een hogere omzet te boeken dan vorig jaar. Precieze cijfers over de verwachte groei gaf het bedrijf daarbij niet.