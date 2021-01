Laatste handelsdag NIBC op Damrak op 17 februari

DEN HAAG (ANP) - De Haagse zakenbank NIBC verdwijnt half februari van de beurs in Amsterdam. De bank wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Blackstone, die eerder al aankondigde NIBC van de beurs te halen. Op 17 februari is voorlopig de laatste handelsdag in aandelen NIBC.

Eind vorig jaar maakten de partijen bekend dat aan alle voorwaarden voor de overname is voldaan. De afronding van het bod was op 30 december. De verdere afwikkeling van de aandelen die na die tijd nog werden aangeboden vond plaats op 14 januari.

Het totale prijskaartje dat Blackstone, via het vehikel Flora Acquisition, aan NIBC heeft gehangen bedraagt ruim 1 miljard euro. Concreet kregen beleggers 7 euro per aandeel en een uitkering van het slotdividend over 2019 van 0,53 euro per aandeel.