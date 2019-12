Gepubliceerd op | Views: 992

AMSTERDAM (AFN) - ING bekijkt de mogelijkheid om de Poolse mBank over te nemen. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De dochter van het Duitse Commerzbank staat te koop en zou ongeveer 3,5 miljard euro op moeten brengen. Het is nog onduidelijk of ING, dat al actief is op de Poolse markt, daadwerkelijk een bod uit gaat brengen.

ING is niet de enige kandidaat voor de overname van mBank. Ook het Franse Crédit Agricole zou door Commerzbank benaderd zijn, net als investeerder Apollo Global Management. Bank Pekao, de Poolse dochter van het Italiaanse UniCredit, zou daadwerkelijk een bod voorbereiden.

De deadline om een bod te doen is midden januari.