Aegon sluit herverzekering af in Canada

DEN HAAG (AFN) - Aegon heeft ongeveer een kwart van zijn blootstelling met betrekking tot langleven herverzekerd. De verzekeraar sloot een herverzekering af bij Canada Life Reinsurance. Door de deal vermindert Aegon zijn kapitaalvereisten en daarmee wordt de kapitaalpositie verbeterd.

Volgens Aegon biedt de deal bescherming aan 12 miljard euro aan verplichtingen. De overeenkomst omvat zowel betalingen als uitgestelde betalingen van lijfrenten en pensioenen. Het contract gaat per 31 december in en loopt tot het einde van het portfolio. De deal heeft volgens Aegon geen invloed op garanties aan polishouders.

Aegon-baas Alex Wynaendts stelt dat de verzekeraar door de transactie geld vrij speelt. Het voordeel op de kapitaalbuffer is volgens Aegon in lijn met de eerdere prognose van een verbetering van de Solvency II-ratio met 5 tot 6 procentpunt voor de groep. De onderliggende winst voor belastingen zal met ongeveer 25 miljoen euro per jaar dalen.