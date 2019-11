Recordreeks Dow en S&P ten einde

Gepubliceerd op | Views: 1.014

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag bij het slot een gemengd beeld zien. De leidende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 zagen hun recordreeks van de voorbije dagen ten einde komen. De Nasdaq zette zijn opmars wel voort. Beleggers hadden bovengemiddelde aandacht voor winkelbedrijven na tegenvallende cijfers van doe-het-zelfketen Home Depot en warenhuisketen Kohl's.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,4 procent lager op 27.934,02 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 3120,18 punten en de Nasdaq won 0,2 procent tot 8570,66 punten. De technologiegraadmeter werd onder meer vooruit geholpen door winsten bij Facebook en Broadcom. Die plussen compenseerden voor de min van Qualcomm na een investeerdersbijeenkomst.

Beleggers bleven gespitst op ontwikkelingen rond het handelsoverleg tussen China en de VS. In het Witte Huis zou driftig worden overlegd over ofwel tarieven die van tafel moeten ofwel tarieven die met procentpunten moeten worden verlaagd om tot een akkoord met Peking te komen. Het bijna-akkoord in mei zou als blauwdruk dienen voor de huidige onderhandelingen.

Lowe's

Home Depot leverde 5,4 procent aan beurswaarde in. De klusketen heeft in het derde kwartaal naar eigen zeggen teleurstellende verkoopcijfers in de boeken gezet. De omzetprognoses voor het gehele boekjaar worden opnieuw verlaagd. Branchegenoot Lowe's (min 1,4 procent) ging in het kielzog meer omlaag. Warenhuisketen Kohl's kwam met een winstalarm. Het aandeel verloor bijna een vijfde.

Boeing (min 0,7 procent) zag een eerdere winst verdampen. Het positivisme over meerdere orders voor zijn gewraakte 737 MAX-toestellen werd overstemd door opmerkingen van de National Transportation Safety Board (NTSB). De toezichthouder kwam met een aanbeveling voor het herontwerpen van een onderdeel van de 737 NG-toestellen na een dodelijk ongeluk vorig jaar.

Uber

Uber won 1,1 procent. Het bedrijf achter de taxi-app kreeg op zijn beurt kritiek van de NTSB vanwege veiligheidskwesties na een dodelijk ongeluk met een zelfrijdende auto vorig jaar.

De euro was 1,1078 dollar waard tegen 1,1081 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent goedkoper op 55,20 dollar. Brentolie zakte 2,5 procent in prijs tot 60,88 dollar per vat.