'Resultaten Randstad stuk lager door coronacrisis'

Gepubliceerd op | Views: 345 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Randstad kampte in het derde kwartaal wederom met de coronacrisis. De uitzender, die erg gevoelig is voor de stand van de economie, zette in de periode naar verwachting beduidend lagere resultaten in de boeken. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die Randstad op de eigen website heeft gepubliceerd. Het bedrijf komt woensdag voorbeurs met resultaten naar buiten.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers meldde Randstad nog dat van alle Nederlandse uitzendkrachten van Randstad die door de coronacrisis werkloos raakten, zo'n twee derde weer aan het werk was. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers wordt duidelijk of de gevolgen van de tweede golf van het virus zich al laten voelen in het derde kwartaal.

In de consensus wordt de omzet geraamd op bijna 5 miljard euro. Dat was ruim 6 miljard euro een jaar eerder. Door de coronacrisis hebben veel bedrijven het moeilijk en dat zorgt voor een zwakkere vraag naar uitzendkrachten. De nettowinst komt waarschijnlijk uit op 86 miljoen euro. In dezelfde meetperiode een jaar eerder was dat nog 140 miljoen euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebita) halveert volgens de prognoes ruim tot 128 miljoen euro.

Net als in andere Europese landen maakte Randstad in Nederland gebruik van het eerste steunpakket van de overheid voor de doorbetaling van loon. Het ging daarbij om compensatie voor zo'n 26.000 werkloos geraakte arbeidskrachten. In juni meldde het bedrijf geen gebruik te maken van de tweede ronde van deze zogeheten NOW-steun. Als reactie op de coronacrisis kondigde Randstad al bij de eerstekwartaalcijfers aan fiks te snijden in de kosten.