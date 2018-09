Gepubliceerd op | Views: 294

HOOFDDORP (AFN) - Arbeidsbemiddelaar HeadFirst Source Group is in het eerste halfjaar van 2018 verder gegroeid, met een licht hoger bedrijfsresultaat. Naar eigen zeggen ligt de onderneming daarmee op koers om haar doelstellingen voor 2018 te halen.

De opbrengsten kwamen uit op 273,1 miljoen euro. Dat is ruim 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit was vooral te danken aan de werving van nieuwe opdrachtgevers en het bemiddelen van meer professionals naar opdrachten bij bestaande opdrachtgevers. De operationele winst ging, ondanks het drukkende effect van eenmalige fusie- en integratiekosten, licht vooruit naar 3,2 miljoen euro.

Eind vorige maand werd bekend dat HeadFirst voor bijna 95 procent in handen is gekomen van de Nederlandse investeerder Beryllium. De nieuwe eigenaar is van plan het bedrijf van de beurs te halen. Het proces moet aan het einde van het jaar zijn afgerond.