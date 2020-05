Aandeelhouder Just Eat Takeaway wil flink belang verkopen

Gepubliceerd op | Views: 1.233

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - SM Trust wil zijn volledige belang van 3,75 procent in maaltijdbezorger Just Eat Takeaway van de hand doen. De investeerder heeft daarom de bank Jefferies in de arm genomen om die verkoop te regelen.

Het aandeel Just Eat Takeaway werd de afgelopen maand 7 procent meer waard. Dinsdag sloot het aandeel met een verlies van 0,8 procent op 96,56 euro.