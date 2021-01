Geen straf voor bekijken gegevens van verdachte tramaanslag

AMSTERDAM (ANP) - Zeven bankmedewerkers hebben op de dag van de tramaanslag in Utrecht de gegevens van de verdachte opgezocht in banksystemen. Daarmee overtraden ze de bankierseed. Desondanks legt de Tuchtcommissie Banken geen straffen hiervoor op omdat er sprake was van bijzondere omstandigheden.

Na de aanslag op de tram op 18 maart 2019 verspreidde de politie een opsporingsbericht met de volledige naam en leeftijd van de toenmalige verdachte Gökmen T. De zeven bankmedewerkers zochten diens naam op in de systemen van hun bank om zo zijn adres en geboortedatum te raadplegen. Volgens de bankierseed mogen bankmedewerkers niet zomaar persoonlijke informatie van klanten raadplegen.

De aanklager had voor zes van de zeven bankmedewerkers om een berisping gevraagd, maar de tuchtcommissie liet het bij de constatering dat de regels waren overtreden. De aanslag leidde namelijk tot een "landelijk zeer gespannen situatie". Een deel van de bankiers gaf ook aan te denken de politie met de informatie te kunnen helpen.

Eén bankmedewerker kreeg een beroepsverbod van zes weken opgelegd, maar dat was niet het gevolg van het opzoeken van de gegevens van Gökmen T. Zij bleek veel vaker rekeninggegevens te raadplegen. Van zichzelf, maar ook van haar broers en zussen. Ze werd al ontslagen door de bank waar ze werkte.