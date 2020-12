Nikkei licht lager na rentebesluit Bank of Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is vrijdag licht lager gesloten. De handel stond vooral in het teken van het rentebesluit van de Bank of Japan. De centrale bank hield het monetaire beleid ongewijzigd, maar verlengde wel het speciale steunprogramma voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis met zes maanden. Ook gaat de Bank of Japan onderzoek doen naar nieuwe manieren om zijn inflatiedoelstelling van 2 procent te bereiken. De resultaten van dat onderzoek zullen naar verwachting in maart volgend jaar bekend worden gemaakt.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een min van 0,2 procent het weekeinde in op 26.763,39 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 0,4 procent. Een recordstijging van het aantal coronabesmettingen in Tokio zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. In de Japanse hoofdstad geldt nu het hoogste alarmniveau voor het virus. De verliezen op de Japanse beurs bleven beperkt door de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de hoop op een extra steunpakket voor de Amerikaanse economie verder toenam. Bij de bedrijven dikte technologieconcern Sony 2 procent aan en bereikte het hoogste koersniveau sinds oktober 2000.

Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend omlaag. De hoofdindex in Shanghai leverde tussentijds 0,4 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,1 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een verlies van 1,2 procent. De Kospi in Seoul hield het hoofd boven water met een plusje van 0,1 procent.