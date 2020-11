OESO: wereldhandel aangetrokken in september

PARIJS (AFN) - De wereldwijde handel in goederen is in september verder aangetrokken, maar wel minder sterk dan in augustus. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) liggen de handelsvolumes nog altijd circa 10 procent lager dan een jaar eerder vanwege de coronacrisis.

Ook voor de dienstenhandel was volgens de organisatie in september in de meeste grote economieën groei te zien, vooral in Japan en China. Toch liggen ook bij diensten de handelsvolumes lager dan voor de uitbraak van het coronavirus.

De OESO zegt dat voorlopige cijfers voor oktober wijzen op aanhoudende zwakte bij de internationale goederenhandel. De organisatie komt op 23 november met cijfers over de wereldhandel in het derde kwartaal.