Manpower voelt tegenwind in Europa

MILWAUKEE (AFN) - Manpower blijft ervan uitgaan dat de marktomstandigheden voor de uitzendreus moeilijk blijven. De concurrent van Randstad boekte in het voorbije kwartaal een lagere omzet en verwacht dat die trend de rest van het jaar aanhoudt. Topman Jonas Prising spreekt onder andere van tegenwind in Europa.

De omzet over het derde kwartaal bedroeg 5,2 miljard dollar, een daling van ruim 3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij gelijke wisselkoersen bleef de omzet nagenoeg gelijk, waarmee de rek eruit lijkt bij de tot voor kort nog duidelijk oplopende omzetcijfers.

Prising ziet "ongelijke" marktomstandigheden voor Manpower. Enerzijds zwakt de wereldwijde economische groei af, maar in veel landen blijft de arbeidsmarkt krap. In Europa, waar de opbrengsten over het algeheel daalden, ziet hij lichtpuntjes in goede winstgevende groei in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Onder de streep resteerde 146,1 miljoen dollar. Dat is een daling van 7,5 procent ten opzichte van de nettowinst in het derde kwartaal van 2018.