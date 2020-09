Euronext voornaamste kandidaat voor overname Borsa Italiana

Gepubliceerd op | Views: 326 | Onderwerpen: Euronext

LONDEN (AFN) - Beursuitbater Euronext is exclusief met zijn branchegenoot London Stock Exchange (LSE) in gesprek over een overname van Borsa Italiana. Dat hebben LSE en Euronext bekendgemaakt nadat de Britten alle biedingen op de Italiaanse beursuitbater hadden doorgenomen. Euronext is het bedrijf achter onder meer de beurzen in Amsterdam, Parijs, Lissabon en Dublin.

Volgens ingewijden had Euronext, dat samenwerkt met de Italiaanse staatskredietverlener CDP en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo, niet het hoogste bod gedaan. SIX, de uitbater van de Zwitserse beurs zou meer geld voor de beurs in Milaan en MTS, een platform dat actief is in overheidsobligaties, over hebben.

Zowel LSE als Euronext benadrukken dat het niet zeker is dat de gesprekken tot een deal leiden. Gebeurt dat wel, dan worden CDP en Intesa Sanpaolo aandeelhouders van Euronext. Die aandelenuitgifte levert een deel van de overnameprijs op, de rest wil Euronext bekostigen met contanten en geleend geld. Euronext benadrukt dat Borsa Italiana, net als alle beurzen die onderdeel zijn van het bedrijf, grotendeels zelfstandig blijft.

LSE verkoopt Borsa Italiana op last van de Europese Commissie. De verkoop was een voorwaarde voor goedkeuring voor de overname van dataleverancier Refinitiv door het Britse beursbedrijf.