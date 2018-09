'Wall Street houdt handelsvete in de gaten'

Gepubliceerd op | Views: 839

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag naar verwachting voor een vlakke tot licht hogere opening. Beleggers op Wall Street blijven voorzichtig terwijl ze de ontwikkelingen in het handelsconflict tussen Verenigde Staten en China op de voet volgen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd vanaf volgende week maandag tarieven te hanteren van 10 procent op 200 miljard dollar aan producten die van China naar de VS worden verscheept. De heffingen worden tegen het einde van het jaar verhoogd tot 25 procent. China heeft al laten weten terug te slaan met importheffingen op Amerikaanse producten.

Visa en Mastercard staan in de belangstelling vanwege een enorme schikking met winkeliers in de VS. Ze betalen een bedrag tot zo'n 6,2 miljard dollar om een slepende kwestie over prijsafspraken achter zich te kunnen laten.

Alphabet

Google-moeder Alphabet slaat daarnaast de handen ineen met autogroep Renault-Nissan-Mitsubishi. Ze gaan het Android-systeem van de Amerikaanse techgigant inbouwen in de dashboards van de wagens van 's werelds grootste alliantie van autofabrikanten.

Thor Industries, de Amerikaanse eigenaar van camper- en caravanfabrikanten als Airstream en Dutchmen, koopt zijn Duitse branchegenoot Erwin Hymer voor 2,1 miljard euro.

Er is ook nog een aantal grote bedrijven met kwartaalcijfers gekomen. Pakketvervoerder FedEx ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het bedrijf constateert dat de Amerikaanse economie op volle toeren draait en krikte mede daarom zijn winstverwachtingen voor het hele boekjaar op.

Oracle

Softwarebedrijf Oracle lijkt de handen van beleggers niet op elkaar te hebben gekregen. De onderneming wist haar kwartaalwinst wel op te voeren, door goede zaken met zijn clouddiensten en softwarelicenties. Voedingsconcern General Mills en maker van auto-onderdelen AutoZone gaven eveneens een kijkje in de boeken.

De Amerikaanse beursgraadmeters zijn maandag met verliezen de dag uitgegaan. Vooral technologiebedrijven hadden het moeilijk. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 26.062,12 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,6 procent tot 2888,80 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,4 procent tot 7895,79 punten.