Intertrust verhoogt prognoses na overname

Gepubliceerd op | Views: 401

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust schroeft zijn verwachtingen voor de middellange termijn op na de overname van Viteos. De in Amsterdam genoteerde onderneming legde 330 miljoen dollar op tafel voor de Amerikaanse branchegenoot. De overname is al afgerond en is gefinancierd met eigen geld en een nieuwe lening van 150 miljoen dollar.

De overname stelt Intertrust in staat om sneller zijn strategie uit te oefenen. Het bedrijf wil een wereldspeler worden met het bieden van technologische oplossingen voor bedrijven en fondsen. Een "substantiële aanwezigheid" in de VS moet daar aan bijdragen. Intertrust-baas Stephanie Miller spreekt van een significante stap voorwaarts voor het bedrijf. Ze wijst ook op de kansen die er liggen op het kruislings verkopen van diensten en producten.

Viteos heeft volgens Intertrust een top 10-positie in de VS, waar het bedrijf diensten levert aan zeker tachtig hoogstaande klanten. Het bedrijf overziet met zijn administratie circa 350 miljard dollar aan vermogen. Het bedrijf werd in 2003 opgericht en telt 715 werknemers.

Dividendbeleid

Intertrust denkt na de overname 22 miljoen dollar aan synergievoordelen te kunnen behalen. Daarvoor zal het combinatiebedrijf eenmalig 30 miljoen dollar moeten investeren.

Als gevolg van de deal schroefde Intertrust zijn verwachtingen op. Ging het bedrijf eerder uit 3 tot 5 procent omzetgroei en een winstmarge van 38 procent tegen 2021, dat is nu 4 tot 6 procent groei en een marge van 40 procent. Aan het dividendbeleid wordt niet getornd.