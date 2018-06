Stakingen bij onder meer ASML, VDL en Fokker

Beetje raar die staking bij ASML. Daar wordt al goed verdiend. Velen zullen wel meer verdienen dan max CAO loon.

De staking bij Nedcar is nogal lullig. Staat die fabriek er net weer een paar jaar, hadden velen hun baan verloren en dan dit. Het kan toch niet zo zijn dat een kleine kern vakbondsleden zo'n bedrijf platleggen.



Wel vind ik dat er een eind gemaakt moet worden aan de flex-contracten. De overheid is daar zeker schuldig aan door de absurde regels mbt ziekte. Waarom wordt het risico bij een werkgever gelegd dat iemand ziek is? Door schuld van de werkgever is het logisch dat de wg dat moet betalen. Maar een gebroken been of arm door skiën is toch echt je eigen verantwoording.

Oudere werknemers kunnen geen werk vinden, omdat de kans van ziekte groter is dan bij jongeren. Het is toch absurd dat wg's financieel verantwoordelijk worden gehouden voor de gevreesde zieke beginnend met k. Dit terwijl we weten dat een groot deel van de bevolking deze ziekte zal treffen.