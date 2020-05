ThyssenKrupp zoekt kopers voor staal- en duikbootactiviteiten

Nederland,Theo Henrar,gaat eind deze

maand weg.Volgens Tata Steel Europe,

waarvan de vestiging in IJmuiden deel

uitmaakt,vertrekt hij met wederzijds

goedvinden,maar volgens de centrale

ondernemingsraad is hij ontslagen.



De raad heeft het vertrouwen opgezegd

in de Europese leiding.Die heeft geen

reden gegeven voor het vertrek.Volgens

de COR spelen verstoorde verhoudingen

met de Britse afdeling van Tata,die al

20 jaar verliesgevend is,een rol.



De COR noemt het besluit onbegrijpelijk

en ondoordacht en roemt Henrar om zijn

inzet voor Tata in Nederland en Europa.