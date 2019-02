Gepubliceerd op | Views: 222

AMSTERDAM (AFN) - Retail Estates blijft leveren en voldoen aan zijn beloften. Dat constateren analisten van KBC Securities in een reactie op het handelsbericht van de onderneming.

Het in Brussel en Amsterdam genoteerde bedrijf kondigde aan zijn dividend te verhogen. De prognose voor de dividenduitkering gaat van 3,80 euro per aandeel naar 4,25 euro per aandeel.

Dat zou een verhoging van het dividend ten opzichte van het voorgaande boekjaar met ruim 18 procent zijn. Retail Estates is van plan om de aandeelhouders bij de uitbetaling van het dividend een keuzedividend aan te bieden.

Sterker dan verwacht

Kenners van ING noemden de dividendverhoging sterker dan verwacht, maar wel in lijn met een uitbetalingsratio van 80 procent van het resultaat. ING hanteert een hold-advies op het aandeel met een koersdoel van 77 euro.

KBC hanteert een accumulate-advies op Retail Estates en verhoogde het koersdoel van 82,50 euro naar 83 euro. Het aandeel Retail Estates stond maandag omstreeks 09.35 uur 0,9 procent hoger op 77,40 euro.