AEX duikt verder in het rood

Gepubliceerd op | Views: 5.317

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden maandag flink lager, door de zorgen over een vertraging van de wereldwijde economische groei. Een winstalarm van het Britse Asos zette vooral webwinkels in het rood. Op het Damrak was BinckBank een uitblinker na een overnamebod op de onlinebroker.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde vlak na de opening op Wall Street 1,6 procent lager op 498,32 punten. De MidKap verloor 2,2 procent tot 645,99 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,4 procent.

BinckBank maakte een koerssprong van ruim 30 procent bij de kleinere bedrijven. De onlinebroker heeft overeenstemming bereikt over een overname door het Deense Saxo Bank en raadt de aandeelhouders aan akkoord te gaan met de deal. Saxo wil 6,35 euro per aandeel, inclusief dividend, betalen voor BinckBank. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 424 miljoen euro.

Verliezen

Grootste verliezer bij de hoofdfondsen was chemieconcern DSM met een min van 4,1 procent. Informatieleverancier RELX voerde de stijgers aan met een winst van 1,3 procent. In de MidKap stond metalenspecialist AMG onderaan met een verlies van 6,1 procent.

ForFarmers leverde 3,6 procent in na een handelsupdate. Het veevoerbedrijf verwacht dat in heel 2018 het onderliggende bedrijfsresultaat een ,,geringe'' daling zal laten zien. Het bedrijf heeft dit jaar veel last gehad van de extreme hitte in juli en augustus.

Europa

In Londen zag webwinkel Asos bijna 40 procent aan beurswaarde verdampen na een winstalarm. Ook andere onlineverkopers werden meegesleurd naar beneden. Boohoo zakte 13,1 procent en Zalando raakte 12,7 procent kwijt. In Stockholm daalde Hennes & Mauritz (H&M) 9,5 procent na een handelsupdate van de Zweedse kledingverkoper.

De euro noteerde op 1,1345 dollar, tegen 1,1298 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 51,15 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 60,39 dollar per vat.