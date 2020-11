'Moeite waard om nog eens naar aandeel TKH te kijken'

AMSTERDAM (AFN) - Het is de moeite waard om nog eens naar het aandeel van technologiebedrijf TKH te kijken. De koers van het aandeel is sinds het begin van de coronacrisis nog niet echt hersteld, terwijl de economie weer opkrabbelt. Dat stellen analisten van KBC Securities.

De beknopte handelsupdate van technologiebedrijf TKH wijst volgens KBC op stabiele prestaties ondanks een lagere omzet. De brutomarge werd in het derde kwartaal verhoogd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. TKH verhoogde de winstverwachting voor heel 2020 naar 65 miljoen tot 69 miljoen euro. De impact van de coronacrisis op de Twentse onderneming is minder groot dan eerder werd verwacht.

Ook ING is positief over de handelsupdate van TKH. Analisten van de bank wijzen ook op het voornemen om voor 25 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

Het advies van KBC blijft buy, met een koersdoel van 45 euro. ING handhaaft een hold-advies, met een koersdoel van 34 euro. Het aandeel TKH noteerde dinsdag rond 09.35 uur 4,1 procent hoger op 36,76 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de Amsterdamse MidKap.