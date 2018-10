'Aankoop WDP is welkome stap'

Gepubliceerd op | Views: 287

AMSTERDAM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP zet een goede stap met de aankoop van een locatie in Asse van circa 52.000 vierkante meter. Dat schrijft KBC Securities. Met de aankoop is een kapitaalverhoging gemoeid van 12 miljoen euro.

Het terrein bestaat uit zowel braakliggende percelen als bebouwd oppervlakte. WDP wil deze op termijn gedeeltelijk herontwikkelen om zo zijn logistieke park te Asse-Zellik verder uit te breiden. De investeringswaarde van de acquisitie is 12,4 miljoen euro en leidt tot de uitgifte van 119.226 nieuwe aandelen WDP. Deze zullen naar verwachting noteren vanaf donderdag op Euronext Brussel en Amsterdam.

Volgens KBC versterkt WDP zijn positie bij de locatie Asse-Zellik, die strategisch is gelegen door de directe connectie met de ringweg van Brussel. WDP heeft al verschillende bezittingen in die industriële zone. Het advies is hold, met een koersdoel 115 euro.

Ringweg Brussel

Ook ING wijst op de directe verbinding van de locatie met de ringweg van Brussel. De bank neemt een neutraal standpunt in rond het nieuws van WDP. Het advies is hold, met een koersdoel van 94 euro.

De handel in WDP was woensdagochtend opgeschort.