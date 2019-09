Softwarebedrijf Adobe krikt omzet flink op

Gepubliceerd op | Views: 260

SAN JOSE (AFN) - De Amerikaanse softwareproducent Adobe heeft in het afgelopen kwartaal de omzet met bijna een kwart verhoogd, tot een nieuw recordniveau. Dat meldde het bedrijf dinsdag na het slot van de beurshandel op Wall Street.

Volgens het concern achter onder meer beeldbewerkingsprogramma Photoshop steeg de totale omzet in het op 30 augustus afgesloten derde kwartaal van het gebroken boekjaar naar ruim 2,8 miljard dollar, van 2,3 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst bedroeg bijna 793 miljoen dollar, tegen iets meer dan 666 miljoen dollar een jaar geleden.

Voor dit lopende kwartaal voorspelt Adobe onder meer een omzet van 3 miljard dollar. De voorspellingen lijken beleggers in New York wat tegen te vallen, want in de handel nabeurs gaat het aandeel Adobe omlaag.