Wall Street toont kleine uitslagen

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag halverwege de handelsdag een wisselend beeld met kleine uitslagen zien. Beleggers hadden de blik nog steeds gericht op de oliemarkt na de aanvallen op twee grote olievelden in Saudi-Arabië. Verder wacht Wall Street op de Federal Reserve, die dinsdag begon aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,1 procent lager op 27.055 punten. De brede S&P 500 was vlak op 2997 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 8159 punten.

De Fed kondigt woensdag naar verwachting een nieuwe renteverlaging aan, na in juli voor het eerst in ruim tien jaar de rente te hebben verlaagd. Op de financiële markten wordt voornamelijk uitgekeken naar aanwijzingen in de toelichting van preses Jerome Powell over eventuele toekomstige maatregelen. Overigens pompte de Fed dinsdag tientallen miljarden in het financiële systeem vanwege een plotselinge krapte op de geldmarkt en stijgende rentes op bepaalde leentransacties.

Oliemarkt

De olieprijzen gaven stevig terrein prijs na de forse stijging op maandag. Er kwamen berichten dat de olieproductie van Saudi-Arabië mogelijk veel sneller is hersteld van de droneaanvallen van afgelopen weekend dan eerder werd gedacht. De prijs van Amerikaanse olie daalde 4 procent tot 60,42 dollar per vat en Brentolie zakte 4,7 procent tot 65,81 dollar per vat.

Grote Amerikaanse olieproducenten als ExxonMobil en ConocoPhillips verloren tot 1,7 procent en dienstverleners als Halliburton, Schlumberger en Transocean leverden tot 5,5 procent aan waarde in.

Kraft Heinz

De aandelenkoers van Kraft Heinz ging 4 procent omlaag op het nieuws dat zijn op één na grootste aandeelhouder, 3G Capital, meer dan 25 miljoen aandelen in de levensmiddelenproducent heeft verkocht. Klusketen Home Depot kreeg een adviesverlaging bij zakenbank Guggenheim Securities en moest 1,3 procent prijsgeven.

Op macro-economisch gebied bleek dat de industriële productie in de Verenigde Staten in augustus sterker is gestegen dan verwacht, na een lichte dip een maand eerder.

De euro noteerde 1,1072 dollar, tegen 1,1062 dollar bij het handelsslot in Europa.