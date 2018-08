Gepubliceerd op | Views: 437

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalresultaten van tankopslagbedrijf Vopak kwamen lager uit dan verwacht. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de cijfers. De analisten wijzen er wel op dat de verhoging van het kostenbesparingsprogramma een positief punt is in het bericht.

Volgens de kenners vielen het bedrijfsresultaat, de omzet en de bezettingsgraad lager uit dan gedacht. KBC ziet op dit moment geen duidelijke groeiaanjagers voor de tweede helft van dit jaar. Wel is Vopak in een goede positie voor 2019, door de flinke uitbreiding van de opslagcapaciteit en de hogere kostenbesparingen, aldus de Belgische bank. Vopak heeft aangegeven de mogelijkheid te zien voor een aanzienlijke verbetering van het resultaat in 2019.

ING meldt eveneens dat de cijfers wat lager zijn dan voorzien. De grote verrassing in het cijferbericht is volgens ING de mededeling dat Vopak een strategisch onderzoek gaat doen naar de terminals in Amsterdam, Hamburg, Algeciras en Tallinn. Tallinn is geen verrassing, want daar heeft het bedrijf te maken met moeilijke marktomstandigheden door Russische concurrentie. Amsterdam is juist wel opvallend gezien de goede rendementen. ING schat de gezamenlijke waarde van de terminals op een paar honderd miljoen euro. Verder maakte Vopak weinig details bekend over de strategische review.

Het advies bij KBC staat op hold, met een koersdoel van 37 euro. Bij ING is het advies ook hold, met een koersdoel van 36 euro. Het aandeel Vopak noteerde vrijdagochtend omstreeks 09.40 uur een min van bijna 6 procent op 38,68 euro. Daarmee was het de grootste daler in de AEX.