Retail Estates ziet herstel van huurbetalingen in België

TERNAT (AFN) - België

TERNAT (AFN) - Winkelvastgoedfonds Retail Estates ziet herstel is in de huurbetalingen door winkeliers in België. Waar ze eerst hun omzet zagen wegvallen door lockdownmaatregelen tegen het coronavirus, hebben vooral huurders aan de randen van steden volgens Retail Estates te maken met gunstige omzetontwikkelingen.

Vorige maand maakte Retail Estates bekend dat met bijna alle Belgische huurders overeenstemming was bereikt over onbetaalde huur. Het vastgoedfonds schold daardoor voor ruim 5,5 miljoen huur kwijt. Na 30 juni zijn geen verdere huurkortingen of aanpassingen verleend.

Retail Estates kampt ook met de gevolgen van de financiële problemen van modeconcern FNG, dat problemen heeft met het afbetalen van zijn schulden. FNG-dochter Brantano heeft daardoor een huurachterstand van 1,25 miljoen euro bij Retail Estates. Daarnaast ging een huurder van zeven Retail Estates-panden, Orchestra-Prémaman Belgium, failliet. De problemen bij deze huurders zorgden voor een licht gedaalde waarde van de vastgoedportefeuille, aldus Retail Estates.