OCI rondt inlijving OCI Partners af

AMSTERDAM (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde kunstmestbedrijf OCI heeft de volledige inlijving van zijn Amerikaanse dochterbedrijf OCI Partners afgerond. De beursnotering in New York van OCI Partners wordt beëindigd.

OCI kondigde in juni aan OCI Partners helemaal over te willen nemen. Het bedrijf had al 88 procent van de aandelen van het dochteronderdeel in handen. Volgens OCI is door de transactie de bedrijfsstructuur versimpeld en worden de kosten verlaagd door het stoppen van de notering.

OCI Partners werd in februari 2013 opgericht en is eigenaar en exploitant van de kunstmestfabriek van OCI in het Texaanse Beaumont.