Verliesbeurt Wall Street na opmerking Trump

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met kleine verliezen de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street reageerden op een opmerking van president Donald Trump over China. Hij noemde het Aziatische land ,,erg verwend'' door handel, een gevoelige uitspraak aangezien de Verenigde Staten en China juist hun handelsonderhandelingen weer hebben hervat.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 24.713,98 punten. De brede S&P 500 leverde 0,1 procent in tot 2720,13 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent, op 7382,47 punten.

Beleggers schrokken erg van de cijfers van winkelketen J.C Penney, die met dik 12 procent onderuit ging. De retailer heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar naar beneden bijgesteld. Ook Children's Place moest het ontgelden, met een min van bijna 8 procent. De keten had afgelopen periode vooral last van het relatief koude weer.

Walmart

Dow-fonds Walmart sloot na een hogere opening uiteindelijk toch 1,9 procent in de min. De onlineverkoop van de winkelgigant is wel flink toegenomen, maar het supermarktconcern voelt op dit vlak de hete adem van webwinkelreus en grote rivaal Amazon (min 0,4 procent) al een tijdje in de nek.

Verder gaf techbedrijf Cisco Systems een kijkje in de boeken. De maker van netwerkapparatuur wist wat betreft zijn belangrijke servicedivisie niet aan de verwachtingen te voldoen en zakte bijna 4 procent.

PayPal

Een opmerkelijke daler was tevens mediaconcern CBS, met een koersverlies van meer dan 4 procent. CBS heeft een rechtszaak verloren van de familie Redstone. Die machtige aandeelhouder dringt tot ergernis van de top van CBS al een tijdje aan op een fusie met branchegenoot Viacom (min 0,4 procent).

PayPal (plus 1,8 procent) stond ook in de belangstelling. Er gaan geruchten dat het techbedrijf met de Zweedse betaalstart-up iZettle praat over een overname ter waarde van meer dan 2 miljard dollar.

Olie

Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 71,56 dollar. De prijs voor Brentolie ging met 0,2 procent omhoog naar 79,44 dollar per vat. Eerder op de dag werd Brent nog een tijdje voor meer dan 80 dollar verhandeld, iets wat lang niet meer was voorgekomen.

De euro was 1,1794 dollar waard, tegen 1,1789 dollar bij slot van de Europese beurzen eerder op de dag.