'Heineken voert volumes verder op'

AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft het eerste kwartaal van het jaar naar verwachting weer meer bier verkocht. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die de brouwer zelf op de website heeft gepubliceerd. Heineken komt woensdag met resultaten naar buiten.

Volgens de ramingen zal Heineken het verkoopvolume met 4,1 procent hebben opgevoerd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Azië blijft een belangrijke drijver voor de groei. In die regio wordt een verkoopplus van bijna 10 procent verwacht.

Ook in Afrika en het Midden-Oosten (plus 5,9 procent) en Noord- en Zuid-Amerika (plus 3,9 procent) zal Heineken duidelijk meer bier hebben gesleten. De volumegroei in Europa zal met 1,1 procent minder uitbundig zijn.

Voor heel 2018 rekent Heineken op groei van winst en omzet. Wel wees de brouwer bij de presentatie van de jaarcijfers over 2017 eerder dit jaar op onzekerheden die boven de markt hingen. Kenners hadden destijds graag meer inzicht gekregen in de doelen voor de middellange termijn.