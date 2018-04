Topman Belgisch Medialaan vertrekt

Gepubliceerd op | Views: 56

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische mediabedrijf Medialaan ziet zijn topman vertrekken. Een geschil in visie over de te varen koers is de reden dat Peter Bossaert zijn biezen pakt, zo werd in een verklaring gemeld.

Bossaert werkte meer dan twintig jaar bij het bedrijf achter onder meer VTM en Q-Music. Hij was eerst de commercieel directeur. Daarna werd hij algemeen directeur radio en sinds 2012 functioneerde hij als topman van Medialaan en Qmusic Nederland.

Onlangs werd bekend dat de nieuwsredacties van de Belgische mediabedrijven Medialaan en De Persgroep samen gaan optrekken. Daarbij worden redacties op termijn onder één dak samengebracht. De fusie met De Persgroep Publishing noemde Bossaert dinsdag andermaal de juiste strategische keuze.