AkzoNobel breidt productie in Mexico uit

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel breidt de productiecapaciteit voor organisch peroxide in Mexico uit. Daarmee is een investering gemoeid van meer dan 12 miljoen euro.

De expansie van de fabriek in Los Reyes moet in mei 2019 worden afgerond. Organisch peroxide is een belangrijk bestanddeel voor polymeren. AkzoNobel heeft eerder ook al geïnvesteerd in die fabriek.