Oprichter Altice verhoogt bod op bedrijf, rechtszaken van de baan

AMSTERDAM (AFN) - Oprichter Patrick Drahi van Altice Europe heeft zijn bod op de uitstaande aandelen van het kabel- en telecomconcern aanzienlijk verhoogd. Drahi's investeringsvehikel Next Private biedt nu 5,35 euro per aandeel waar dat eerder nog 4,11 euro per aandeel was. Hij heeft gelijk een flink aantal opstandige aandeelhouders achter zijn bod gekregen waarmee aangespannen zaken bij de Ondernemingskamer van de baan zijn.

Oorspronkelijk had Next Private 2,5 miljard euro over voor Altice, waar Drahi al een meerderheidsbelang in had. De ontevreden minderheidsaandeelhouders meenden dat dit bod te laag was en dat Drahi wilde profiteren van de door de coronacrisis gedaalde beurskoers. Ook zat het ze dwars dat hij de minimumeis voor het aantal aangemelde aandelen eenzijdig kon verlagen zodat de deal hoe dan ook door zou kunnen gaan.

Met het nieuwe bod legt Next Private nu 3,25 miljard euro neer. Minderheidsaandeelhouders Boussard & Gavaudan, Diameter, Elliott, LB Partners, Lucerne, Sessa, Sheffield en Winterbrook hebben zich nu achter het bod geschaard.

Drahi richtte Altice in 2002. Onder meer door overnames groeide het bedrijf uit tot een groot Europees concern dat onder meer in Frankrijk en Portugal actief is. Sinds 2014 heeft Altice een notering op de beurs in Amsterdam. Als de overname lukt, verdwijnt het bedrijf weer van de beurs.