Alcoa ziet tanende vraag naar aluminium

Gepubliceerd op | Views: 668

PITTSBURGH (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa denkt dat de wereldwijde vraag naar dat metaal lager uitvalt. Onder meer de handelsspanningen tussen de VS en China zitten de markt dwars. Ook macro-economische ontwikkelingen pakken negatief uit, zo meldde Alcoa in zijn handelsupdate. De onderneming sloot het derde kwartaal af met verlies.

Alcoa denkt dat de vraag naar aluminium wereldwijd met 0,4 tot 0,6 procent zal dalen. Eerder rekende de onderneming nog op een stijging van de vraag met 1,3 tot 2,3 procent. Vooral in de autosector is de vraag naar aluminium tandende.

Alcoa zette in de meetperiode een verlies van 221 miljoen dollar in de boeken. Een jaar eerder resteerde een tekort van 6 miljoen dollar. Om het tij te keren houdt Alcoa het eigen bedrijf tegen het licht. Mogelijk verlaagt de onderneming zijn capaciteit en zet het bezittingen in de etalage. Daarmee wil Alcoa de kosten omlaag krijgen en winsten aanjagen.