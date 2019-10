Aandeelhouders Dexia akkoord met beursexit

Gepubliceerd op | Views: 430

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De Belgische bank Dexia mag van zijn aandeelhouders van de beurs verdwijnen. Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering werd het voorstel van een beursexit goedgekeurd. De laatste handelsdag staat gepland op 29 november.

De plannen om Dexia van de beurs te halen werden vorige week aangekondigd en vormden geen verrassing. Scheidend topman Wouter Devriendt had eerder al die intentie uitgesproken vanwege de aanzienlijke kosten die een notering met zich meebrengt.

Dexia is wat over is gebleven van de vroegere Dexia-groep die in 2011 werd genationaliseerd. Dexia Bank België heet inmiddels Belfius en is een zelfstandig bedrijf geworden. Dexia is sindsdien bezig zichzelf af te bouwen.

Geen heil

Van België en Frankrijk was al bekend dat ze weinig heil meer zagen in de beursnotering. De Belgische staat heeft een belang van 52,78 procent van de aandelen in handen. Frankrijk bezit 46,81 procent. Minder dan 0,5 procent van de aandelen was vrij verhandelbaar. Die aandelen worden na het opheffen van de beursnotering op naam gezet.

De beslissing van de beursexit zal voorgelegd worden aan Euronext Brussel, dat akkoord moet gaan. De directie verwacht dat dat "een formaliteit" is.