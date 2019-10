'Schuldenlast Altice blijft torenhoog'

Gepubliceerd op | Views: 1.237

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De verhouding tussen de schuldenlast en het vermogen om vrije kasstroom te genereren is bij Altice Europe nog altijd veel hoger dan bij zijn branchegenoten. De makkelijkste manier om die verhouding omlaag te krijgen is echter de verkoop van het belang in Altice US, stellen analisten van Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

De waardering van het bedrijf op de beurs is echter wel omhoog gegaan, merken de marktvorsers op. Dat is echter vooral ingegeven door de verkoop van bedrijfsonderdelen en de lagere rente. De kenners zien verder dat de resultaten van het kabel- en telecombedrijf, de voordelen van de herfinanciering, de contentstrategie voor zijn kabeltak en de pijplijn van overnames het aandeel van het bedrijf in beweging zetten.

BofAML heeft een neutral-advies voor Altice Europe. De bank verhoogt zijn koersdoel naar 6 euro van 4 euro. Het aandeel Altice stond woensdag rond 12.10 uur 0,6 procent hoger op 5,18 euro.