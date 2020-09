Moody's bevestigt kredietoordeel Wereldhave

Gepubliceerd op | Views: 611 | Onderwerpen: Moody's

FRANKFURT (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's heeft de rating van winkelvastgoedfonds Wereldhave bevestigt op B1. De prognose voor de onderneming is op negatief gesteld, wat kan duiden op een verlaging van de rating in de toekomst. Zo'n eventuele verlaging is minder dreigend dan eerder toen Moody's aangaf het kredietoordeel voor Wereldhave onder de loep te nemen.

Dat dat oordeel niet verlaagd werd heeft volgens Moody's te maken met nieuwe afspraken over kredietfaciliteiten ter waarde van 130 miljoen euro. Daarmee is de ergste druk op de financieringsbehoefte weggenomen, maar de kredietbeoordelaar meent nog altijd dat de liquiditeit krap is. Om de prognose positiever te krijgen moet Wereldhave zijn plannen uitvoeren om verdere liquiditeit veilig te stellen, zoals door de aangekondigde verkoop van zijn Franse bezittingen.