'Trump komt maandag al met nieuwe heffingen'

Of Trump nou dom of slim is hij houdt zich wel aan zijn woord. Dat is eigenschap die ik nog nooit bij een andere politicus heb gezien. Het jammer dat het om zo'n belangrijk onderwerp gaat voor de rest is het een geweldige soap waar zelfs televisie en filmmakers jaloers op zijn. Over sommige presidenten wordt wel eens een film gemaakt over Trump kunnen ze straks wel 100 films maken.