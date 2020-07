'Explosie bij Amerikaanse hoogoven ArcelorMittal'

Gepubliceerd op | Views: 1.235 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal heeft te maken gehad met een explosie in een hoogoven in het Amerikaanse Burns Harbor, Indiana. Dat meldt S&P Global Platts op basis van bronnen en video's.

Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Ook is niets bekend over eventuele schade of slachtoffers. De onderneming was tegenover het medium niet direct bereikbaar voor commentaar.

Eerder dit jaar besloot ArcelorMittal al om zijn enige andere hoogoven in de plaats tijdelijk stop te zetten. Volgens het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf was dat nodig vanwege de coronacrisis. Daardoor is de vraag in de markt stevig teruggevallen.