'Wall Street verder omhoog door Fed en steunpakket VS'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag flink hoger te gaan openen, waarmee de winsten van een dag eerder een vervolg zouden krijgen. De aankondiging van de Federal Reserve om bedrijfsobligaties op te gaan kopen blijft zorgen voor een goede stemming op Wall Street. Daarnaast zou de Amerikaanse regering voor bijna 1 biljoen dollar aan financiering voor infrastructuur willen vrijmaken om zo de door de coronacrisis getroffen economie te stimuleren. Verder gaat de aandacht uit naar verschillende macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten, waaronder de winkelverkopen.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed begint dinsdag via een videoverbinding aan een tweedaagse ronde van verklaringen in het Amerikaanse Congres om duidelijkheid te bieden over het beleid van de koepel van centrale banken in de VS. Vorige week waarschuwde Powell nog dat de Amerikaanse economie lange tijd nodig kan hebben om te herstellen van de coronacrisis.

Voorbeurs staan luchtvaartmaatschappijen als American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines duidelijk in het groen, net als cruisebedrijven als Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean Cruises. Ook de financiële sector op Wall Street lijkt de winsten van maandag verder uit te bouwen, met plussen voor onder meer Bank of America.

Apple

Apple kan eveneens op belangstelling rekenen. De Europese Commissie onderzoekt of de technologiereus zich schuldig maakt aan machtsmisbruik bij zijn App Store. Met name het verplichte gebruik van het betalingssysteem van Apple in die softwarewinkel wordt tegen het licht gehouden. Ook kijkt de Europese mededingingswaakhond naar betalingsdienst Apple Pay. Apple zegt zich aan de wet te houden.

WW International, moederbedrijf van Weight Watchers, lijkt flink hoger te openen, dankzij sterke groei van het aantal digitale abonnementen voor zijn afslank- en dieetprogramma's door de coronacrisis.

Detailhandelsverkopen

De detailhandelsverkopen in de VS gingen in mei met 17,7 procent omhoog vergeleken met april, na de zware klappen in de voorgaande maanden. Amerikanen gaan weer winkelen en naar de horeca nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Er komt ook nog een cijfer over de industriële productie in de VS en de bedrijfsvoorraden.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,6 procent hoger op een stand van 25.763,16 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,8 procent bij tot 3066,59 punten en techbeurs Nasdaq ging 1,4 procent omhoog, tot 9726,02 punten.