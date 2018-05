Wall Street opent met kleine plussen

Gepubliceerd op | Views: 131

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend. Beleggers verwerken onder meer de kwestie rondom Noord-Korea dat een geplande top met Zuid-Korea afzegde vanwege een militaire oefening. Het land dreigt ook de ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump af te blazen, als Washington blijft vasthouden aan de eis dat Noord-Korea zijn nucleaire programma moet opgeven.

Oplopende geopolitieke spanningen doen het sentiment op de financiële markten doorgaans geen goed. Op Wall Street was de laatste tijd juist sprake van positivisme. Zorgen over inflatie, stijgende rentes en handelsspanningen verdwenen wat naar de achtergrond. Tot aan dinsdag was lange tijd sprake van oplopende koersen.

De leidende Dow-Jonesindex opende woensdag vrijwel vlak op 24.712 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2459 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij tot 7362 punten.

Macy's

Winkelbedrijf Macy's opende de boeken. De warenhuisketen heeft in het eerste kwartaal van het jaar hogere resultaten behaald en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel ging bijna 9 procent omhoog.

Automaker Tesla (min 0,6 procent) maakte bekend dat de productie van de Model 3 langer wordt opgeschort om de nodige aanpassingen aan de productielijn te doen. De fabriek in Californië ligt daardoor nog zes dagen langer stil zodat eind juni 6000 voertuigen per week kunnen worden gemaakt.