'Herstel Air France-KLM duurt langer'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het herstel van luchtvaartconcern Air France-KLM duurt mogelijk langer. Ook zal de onderneming door de huidige situatie mogelijk zijn balans aan moeten passen, menen analisten van Deutsche Bank die hun advies voor Air France-KLM op verkopen zetten, waar dat eerder nog hold was. Het koersdoel ging naar 3,50 euro, van 10,40 euro.

Luchtvaartmaatschappijen hebben het waarschijnlijk lastig om al het benodigde geld om de balans te versterken zelf uit de markt te halen. Deutsche Bank ziet een mogelijkheid dat overheden aandelen kopen tegen de prijs van voor de coronacrisis, als dat mag zonder regels over staatssteun te overtreden. De verwatering van de aandelen die dat zou opleveren is echter nog niet in de huidige prijs van de aandelen verwerkt.

Ook analisten van Kepler Cheuvreux verlaagden hun advies voor Air France-KLM. Daar ging het naar reduce van buy. Het koersdoel zetten die marktvorsers op 2,10 euro.

Air France-KLM stond donderdag rond 13.05 uur 0,7 procent lager op 4,68 euro.