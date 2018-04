Gepubliceerd op | Views: 461

AMSTELVEEN (AFN) - Verzekeraar Vivat heeft in zijn nieuwe cao all variabele beloningen voor medewerkers geschrapt. Dat vakbonden hebben daar volgens het moederbedrijf van Reaal en Zwitserleven na maanden onderhandelen mee ingestemd.

Alle medewerkers krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 5 procent. De bonussen zijn volgens Vivat niet meer van deze tijd. ,,De prikkel om onze klanten beter te bedienen en om jezelf te ontwikkelen, komt naar onze mening uit andere zaken. Zoals nuttig werk, prettige collega’s en goede werkomstandigheden", zo laat het bedrijf dat in handen is van het Chinese Anbang weten.

De nieuwe cao loopt tot en met 2019. Daarnaast is ook een akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan.