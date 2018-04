'Wall Street richt blik op cijferseizoen'

Gepubliceerd op | Views: 17

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen maandag naar verwachting licht in de plus. Op Wall Street ebt de angst voor verdere escalatie van het conflict in Syrië weg, nu het erop lijkt dat de Amerikaanse luchtaanval op het land een eenmalige actie was. Beleggers richten hun blik voornamelijk op kwartaalcijfers, zoals die van Bank of America. Nabeurs opent streamingdienst Netflix de boeken.

De vergeldingsactie van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië voor een vermeende gifgasaanval door de Syrische leider Assad mondde dit weekend niet uit een directe confrontatie met diens bondgenoot Rusland. De opluchting hierover was al te voelen op de beurzen in Europa, die overwegend licht in de plus openden.

Washington wil het gebruik van vermeende chemische wapens wel op een andere manier wreken. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley kondigde nieuwe sancties tegen Rusland aan wegens de steun aan de Syrische regering. Het ministerie van Financiën zou die economische strafmaatregelen maandag officieel bekendmaken.

Recordwinst

Bank of America presenteerde maandag een recordwinst voor het eerste kwartaal. De bank zag zijn winst voor de eerste drie maanden van 2018 met bijna een derde toenemen tot 6,9 miljard dollar. Ook Goldman Sachs en Morgan Stanley openen deze week de boeken. Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo zagen hun overwegend goede kwartaalresultaten vrijdag niet vertaald worden in een koersstijging, omdat de cijfers achterbleven bij de hoge verwachtingen van beleggers.

Het Britse reclamebureau WPP, dat ook in New York een beursnotering heeft, staat om een andere reden in de schijnwerpers. Topman Martin Sorrell treedt per direct af, nadat eerder een onderzoek naar hem werd geopend wegens misbruik en wangedrag. In Londen verloor WPP enkele procenten.

Blikvanger

Onder de farmaceuten is Shire de blikvanger. Het Iers-Amerikaanse concern verkoopt zijn oncologiedivisie voor 2,4 miljard dollar aan het Franse Servier.

Op macro-economisch vlak kwamen onder meer nieuwe cijfers over de Amerikaanse detailhandel. De winkelsector presenteerde iets beter dan verwacht, wat mogelijk van invloed is op fondsen als Macy's en Walmart.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,5 procent lager op 24.360,14 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2656,30 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,5 procent omlaag naar 7106,64 punten.