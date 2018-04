Thunderbird rondt verkoop in Peru af

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De uitbater van hotels en casino's Thunderbird Resorts heeft de verkoop van zijn gokactiviteiten in Peru afgerond. Dat werd bekendgemaakt door de onderneming, die een notering heeft op Beursplein 5.

Thunderbird verkocht de activiteiten aan het Chileense Sun Dreams voor 26 miljoen dollar. De deal werd in oktober aangekondigd. Het Fiesta-hotel of de circa 5400 vierkante meter aan verhuurbare kantoorruimte die Thunderbird in Peru bezit valt buiten de transactie.