VolkerWessels bijna volledig in handen van Reggeborgh

AMERSFOORT (AFN) - Reggeborgh heeft via zijn bod op bouwbedrijf VolkerWessels 97,79 procent van de aandelen in bezit gekregen. Het investeringsfonds van de familie Wessels zal nu de wettelijke uitrookprocedure in gang zetten om ook de overige stukken te bemachtigen. Ook zal bij beursuitbater Euronext een verzoek worden ingediend om de beursnotering van VolkerWessels te beëindigen.

Reggeborgh deed vorig jaar een overnamebod van 22,20 euro per aandeel, inclusief interim-dividend. Het bod werd onlangs al gestand gedaan. Aandeelhouders die dat bod nog niet hebben geaccepteerd konden nog tot en met 13 maart gebruik maken van de na-aanmeldingstermijn.