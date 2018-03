IEX Group neemt Behr.nl over

Gepubliceerd op | Views: 1.331

AMSTERDAM (AFN) - Leverancier van online beleggersinformatie IEX Group neemt branchegenoot Behr.nl over. Dat meldt het bedrijf zonder financiële details te noemen. Door de acquisitie krijgt IEX er 3500 portefeuillehouders en 400 betalende abonnees bij.

IEX meldt verder dat het inmiddels 5000 betalende abonnees heeft voor IEX Premium. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen binnen zes maanden een van de grootste betaalde contentdiensten op het gebied van beleggingsinformatie geworden. ,,We zijn erg verheugd over dit succes'', zegt topman Peter van Sommeren.