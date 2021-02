Mijnbouwer BHP profiteert van hoge prijzen ijzererts

LONDEN (ANP/AFP) - Mijnbouwbedrijf BHP heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar zijn winst fors weten te verhogen. Het bedrijf profiteerde optimaal van de gestegen prijzen voor ijzererts en dolf daar bovendien een recordhoeveelheid van in zijn mijnen in het westen van Australië.

Topman Mike Henry is optimistisch. BHP kan volgens hem profiteren van het doorgaande herstel en de groei van de wereldeconomie. Ook de energietransitie biedt kansen voor BHP, dat metalen levert die bijvoorbeeld in windturbines en accu's voor elektrische auto's wordt gebruikt.

Wel had de Brits-Australische mijnbouwer last van een handelsruzie tussen Australië en China. Daardoor namen Chinese staalbedrijven niet zoals normaal kolen af waarmee cokes kunnen worden gemaakt. Dat is de brandstof waarmee hoogovens worden opgestookt. Door het wegvallen van de Chinese vraag daalden de prijzen. Wel wist BHP andere afnemers te vinden. Henry denkt dat China op termijn weer gewoon Australische kolen wil hebben, omdat die van hogere kwaliteit zijn.

De onderliggende winst van BHP ging met een zesde omhoog tot 6 miljard dollar. De nettowinst daalde juist tot 3,9 miljard dollar, mede door toedoen van een afschrijving van 1,6 miljard dollar op de kolentak. Die afwaardering had met name betrekking op kolen die kwalitatief minder zijn en waar geen cokes van kunnen worden gemaakt maar die bijvoorbeeld in kolencentrales worden verstookt. Daar wil BHP onder druk van het klimaatakkoord van Parijs langzaamaan vanaf.