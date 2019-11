Gepubliceerd op | Views: 768

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen vrijdag naar verwachting met groene koersenborden. Handelshoop blijft het overheersende thema. Beleggers wegen elk woord van Amerikaanse en Chinese betrokkenen bij de handelsgesprekken. Verder zijn de ogen onder meer gericht op de chipsector na cijfers van enkele grote spelers.

Het optimisme over een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China leek weer wat terug te keren. De Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross sprak over de laatste fase in de onderhandelingen, maar waarschuwde wel dat de nieuwe invoertarieven op Chinese goederen, die op 15 december gepland staan, alsnog in kunnen gaan.

De producent van chips en grafische kaarten Nvidia verraste de markt positief met zijn omzet in het afgelopen kwartaal. Toeleverancier aan de chipsector Applied Materials kreeg de handen van beleggers op elkaar met positieve verwachtingen voor het lopende kwartaal. Dat zou een signaal kunnen zijn dat de zwakte in de chipmarkt ten einde komt.

Berkshire

Maker van meubilair RH staat voor een hogere opening. Berkshire Hathaway, de investeringsfirma van Warren Buffett, deed de omvang van zijn belang in de onderneming uit de doeken. Berkshire heeft inmiddels 1,2 miljoen aandelen van RH in handen. Ook werd het belang van Berkshire in energiereus Occidental Petroleum onthuld, van 7,5 miljoen aandelen.

Beleggers verwerkten daarnaast de nieuwste cijfers over winkelverkopen en onder meer de import- en exportprijzen. De detailhandelsverkopen waren licht beter dan verwacht door economen, terwijl de importprijzen wat harder daalden dan verwacht.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag vrijwel vlak op 27.781,96 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 3096,64 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte licht tot 8479,02 punten.