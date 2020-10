'Ontwikkelaar bedrijventerreinen CTP denkt aan beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 363

BUURMALSEN (AFN) - De ontwikkelaar van bedrijventerreinen CTP denkt aan een beursgang. Het Gelderse bedrijf zou daarbij overwegen een notering in Amsterdam aan te vragen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De gesprekken over een mogelijke beursgang zijn nog in een beginstadium. Wel is duidelijk dat het bedrijf rekent op een waardering van rond de 6 miljard euro. Als voor een beursnotering wordt gekozen zou het bedrijf in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn debuut al kunnen maken.

CTP heeft de afgelopen tijd weten te profiteren van de snelle groei in het onlinewinkelen. Het bedrijf heeft onder meer logistiek vastgoed in zijn portefeuille zitten, maar ook kantoorpanden. Vorig jaar haalde CTP, dat Tsjechië als belangrijkste markt heeft, 153 miljoen euro binnen aan bruto huurinkomsten.