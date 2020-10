Kaartenmaker AND verandert naam in GeoJunxion

Gepubliceerd op | Views: 656

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - Kaartenmaker AND International Publishers verandert de handelsnaam in GeoJunxion. Met de naamsverandering zet het bedrijf in op "nieuwe en duurzame inkomsten uit digitale kaarten voor de wereld van 5G en het Internet of Things (IoT)", aldus topman Thierry Jaccoud.

Met de naamsverandering komt ook nieuwe dienstverlening in de vorm van onderzoek naar en verzameling van data over Europese ferries, die navigatie in Europa moet verbeteren. Het bedrijf is deze dienst gestart voor een "wereldwijd technologiebedrijf". Het is niet bekend welk bedrijf, dat mag de kaartenmaker niet bekendmaken.

Op termijn wil het bedrijf de merknaam volledig gaan hanteren. Dat moet nog voorgelegd worden aan de aandeelhouders. Die vergadering is nog niet gepland, maar zal later dit jaar plaatsvinden.

GeoJunxion verwijst naar de huidige activiteiten van het bedrijf, namelijk geografische, lokale informatie toevoegen als extra laag aan navigatie. Denk daarbij aan informatie over milieuzones en de bewegingen van mensen in een bepaald gebied.