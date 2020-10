Roodmicrotec ziet omzet iets dalen

Gepubliceerd op | Views: 462

DEVENTER (AFN) - Toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec heeft zijn omzet in het derde kwartaal wat zien dalen. De coronacrisis heeft nog steeds invloed op het bedrijf, maar de kortetermijnvraag is terug op het niveau van 2019.

De omzet van RoodMicrotec kwam in het derde kwartaal uit op 3 miljoen euro, tegen 3,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Wanneer er geen verdere lockdowns komen verwacht het bedrijf een herstel in het vierde kwartaal met een omzet van tussen de 3,2 miljoen en 3,6 miljoen euro. "We zetten onze strakke beheersing van de operationele kosten voort en zijn verheugd dat de kaspositie aan het einde van het derde kwartaal op een goed niveau is", zegt Martin Sallenhag, topman van Rood.